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16 Nisan 2020, Perşembe
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Tek hedef 1. Lig

Tek hedef 1. Lig

’in hocası , “Play-off’a girmek istiyoruz. Yönetim ve belediye başkanımız bize büyük destek veriyor. Hedefimiz 1. Lig’e yükselmek” dedi.

2. Lig ekibi Belediyespor'un Teknik Direktörü , bu sezon takımı 1. Lig'e çıkarmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi. Camia olarak hedefe kilitlendiklerini belirten 40 yaşındaki teknik adam, "Öncelikle ligler başladıktan sonra play-off'a girmeyi amaçlıyoruz. Yönetimimiz ve Belediye Başkanımız bize büyük destek veriyor. Biz de bu destekle hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Hücum futbolu onayan bir ekibiz. Kenetlenirsek biz bu işi başarırız" ifadelerini kullandı.
  1. 16.4.2020
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