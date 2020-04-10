Laleci durmuyor - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Laleci durmuyor

durmuyor

Laleci durmuyor

Menemen'de teknik direktör Cenk , yeni sezonun kadrosunu kurmak için hazırlıklara başladı.

Futbolcuların maç görüntülerini izleyen 'nin, forvet adayları arasında; Sırp Cumic, Arnavut Muçi ve Bulgar Inanov var. Maç videolarını izleyen Laleci'nin, raporunu yönetime vereceği açıklandı.

  1. 10.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Laleci durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA