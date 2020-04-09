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09 Nisan 2020, Perşembe
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’ya yeni stat şart

Kastamonu’ya yeni stat şart

2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'un Başkanı , hedeflerinin üst ligler olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'un Başkanı , hedeflerinin üst ligler olduğunu belirterek, "Kastamonuspor'un stadı yok. Mevcut stat yakışmıyor. Daha iyi stat yapacağız ilerleyen süreçte. Ama ilk başta önceliklerimizi halletmemiz gerekiyor. Biz bu sene play-off'tan da olsa çıkacağız, inanıyorum. İl takımlarımız üst liglerde olmalı" ifadelerini kullandı.
  1. 9.4.2020
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