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09 Nisan 2020, Perşembe
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Bu işi bitireceğiz

Bu işi bitireceğiz

Bandırma hocası Bozkurt, “Ankara Demir ve ciddi rakipler. Lideriz, 3 puan avantajımız var” diye konuştu.

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bandırmaspor'un hocası Serdar Bozkurt açıklamalarda bulundu. TFF'nin maçları oynatmaktan yana olduğunu söyleyen Bozkurt, "Adil olan da budur. Ligleri tescil ederek şampiyon yapmak adil olmaz. Biz mücadele ederek, kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Önce sağlık, umarım şu virüsü ülkece üzerimizden atarız" diye konuştu. 2. Lig 'ta ve FK'nin çok üst düzey takımlar olduğunu belirtirken kendi yarışları içinse, "Play-Off'lar belli olmaz. yarışın gerisinde kalmış bir takımı var. Bu ligin en iyi takımlarından. Şaşırılacak puanlar kaybettiler. 'nın fikstür avantajı var bence. Play-Off'ta olacaklar. Bizim 3 puan avantajımız var. Bu işi sonlandırmak istiyoruz" dedi.
  1. 9.4.2020
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