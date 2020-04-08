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08 Nisan 2020, Çarşamba
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’da virüs şoku

Eyüpspor’da virüs şoku

2. Lig ekibi 'da, asbaşkan koronavirüse yakalandı.

2. Lig ekibi 'da, asbaşkan koronavirüse yakalandı. Eflatun-sarılı ekipten yapılan yapılan açıklamada, "Fatih Kulaksız'ın, Sağlık Eğitim ve Uygulama Merkezinde yaptırmış olduğu koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken en kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" dedi.
  1. 8.4.2020
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