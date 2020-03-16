Manisa FK'ya Play-Off tesellisi - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Manisa FK'ya Play-Off tesellisi

Manisa FK'ya Play-Off tesellisi

Manisa FK'ya Play-Off tesellisi

2. Lig 'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atan Manisa Kulübü, bitime 6 hafta kala Play-Off'u garantileyerek teselli buldu.

Direkt şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, hedefini Play-Off'tan bir üst lige çıkmak olarak belirledi. deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası teknik direktör takımının genel performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Tarsus ekibi önünde bireysel hatadan gol yediklerini ancak kazanmayı bildiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bizim kalitemiz var. Bu kaliteye mücadeleyi de koyduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" yorumu yaptı.

Manisa FK, ligde kalan 6 haftada ilk olarak üst üste evinde Afjet Afyonspor ve Çorum FK ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım daha sonra sırasıyla Amed Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe ile kozlarını paylaşacak.

  1. 16.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK'ya Play-Off tesellisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN