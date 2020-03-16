Manisa FK'ya Play-Off tesellisi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atan Manisa Futbol Kulübü, bitime 6 hafta kala Play-Off'u garantileyerek teselli buldu.
Direkt şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, hedefini Play-Off'tan bir üst lige çıkmak olarak belirledi. Tarsus İdmanyurdu deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası teknik direktör Cihat Arslan takımının genel performansından memnun olduğunu dile getirdi.
Tarsus ekibi önünde bireysel hatadan gol yediklerini ancak kazanmayı bildiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bizim kalitemiz var. Bu kaliteye mücadeleyi de koyduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" yorumu yaptı.
Manisa FK, ligde kalan 6 haftada ilk olarak üst üste evinde Afjet Afyonspor ve Çorum FK ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım daha sonra sırasıyla Amed Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe Futbol ile kozlarını paylaşacak.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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