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24 Aralık 2019, Salı
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Batugol ’da

Batugol Tuzlaspor’da

Türk futbolunun yaramaz çocuğu , 'la anlaşma sağladı.

Son iki sezondur Bandırmaspor forması giyen 28 yaşındaki forvet, bu yıl 14 maçta 10 golle takımına büyük katkı sağlamıştı.
  1. 24.12.2019
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