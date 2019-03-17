TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
Kırmızı Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta 27. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Keçiörengücü, evinde Kastamonuspor 1966 ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Bu grupta Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Manisaspor, ligden düşen ikinci takım oldu.
Gruplarda 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
KIRMIZI GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|27
|17
|7
|3
|57
|32
|25
|58
|2.
|TUZLASPOR
|27
|16
|6
|5
|51
|16
|35
|54
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|16
|4
|7
|42
|28
|14
|52
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|13
|10
|4
|48
|22
|26
|49
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|27
|13
|7
|7
|37
|29
|8
|46
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|27
|11
|6
|10
|33
|31
|2
|39
|7.
|PENDİKSPOR
|27
|10
|8
|9
|38
|37
|1
|38
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|27
|9
|7
|11
|32
|38
|-6
|34
|9.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|9
|7
|11
|27
|34
|-7
|34
|10.
|BAK SPOR
|27
|8
|10
|9
|31
|39
|-8
|34
|11.
|KIRKLARELİSPOR
|27
|9
|6
|12
|36
|34
|2
|33
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|8
|9
|10
|28
|34
|-6
|33
|13.
|TARSUS İDMANYURDU
|27
|8
|9
|10
|34
|42
|-8
|33
|14.
|FETHİYESPOR
|27
|5
|13
|9
|28
|32
|-4
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|27
|7
|6
|14
|31
|45
|-14
|27
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|27
|4
|11
|12
|34
|51
|-17
|23
|17.
|TOKATSPOR
|27
|4
|10
|13
|22
|35
|-13
|22
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|5
|7
|15
|24
|53
|-29
|22
BEYAZ GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SARIYER
|27
|18
|6
|3
|51
|23
|28
|60
|2.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|18
|6
|3
|48
|22
|26
|60
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|18
|4
|5
|45
|20
|25
|58
|4.
|KASTAMONUSPOR 1966
|27
|17
|4
|6
|46
|19
|27
|55
|5.
|SAKARYASPOR
|27
|16
|7
|4
|46
|22
|24
|55
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|27
|13
|6
|8
|40
|24
|16
|45
|7.
|İNEGÖLSPOR
|27
|12
|5
|10
|33
|34
|-1
|41
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|11
|7
|9
|35
|27
|8
|40
|9.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|27
|12
|3
|12
|41
|40
|1
|39
|10.
|EYÜPSPOR
|27
|9
|7
|11
|34
|33
|1
|34
|11.
|NİĞDE ANADOLU
|27
|9
|7
|11
|34
|34
|0
|34
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|27
|6
|12
|9
|31
|27
|4
|30
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|27
|6
|12
|9
|31
|33
|-2
|30
|14.
|HACETTEPE
|27
|7
|8
|12
|37
|44
|-7
|29
|15.
|ANKARA DEMİRSPOR
|27
|5
|5
|17
|26
|45
|-19
|20
|16.
|BAYRAMPAŞA
|27
|4
|8
|15
|20
|39
|-19
|20
|17.
|MANİSASPOR
|27
|3
|3
|21
|25
|77
|-52
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|27
|3
|2
|22
|11
|71
|-60
|-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
- 17.03.2019
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