Gümüşhanespor'dan farklı galibiyet
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, 27'nci hafta maçında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Sabit Selvi(xxx), Serdar İla(xxx),, Tuncay Ercan(xxx),
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) Alper Kadir Duruk (xx) Dk.73 Enis Durak(x), Seydi Kayasoy(xx), Yusuf Yalçın Arslan(xx), Hamit Kulya(xx) Dk.65 İsmail Güven(x), Egehan Gök(xx), Selçuk Öztürk (xx)Dk.60 Olcay Turhan(x), Berkay Görmez(xx), Emirhan Özyaşar(xx), Musa Caner Aktaş(xx), Süleyman Güneş (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan(xxx), Muharrem Doğan(xxx), Fırat Arıkan(xxx), Dk.31 Enver Yıldız (xx), Menderes Önkuzu(xxx) Dk.65 Burak Sarı(xx), Kadir Ari(xxx), Ahmet Güven(xxx), Kevin Odabaşı(xxx), Murat Kayalıxxx),, Altuğ Taş (xxx)Dk.85 Tekin Adar(xx), Sancar Yıldırım(xxx), Mert Çakar(xxx)
SARI KARTLAR: Dk.40 Selçuk Öztürk, Dk.71 Olcay Turhan, Dk.87 İsmail Güven (Niğde Anadolu FK) - Dk.77 Murat Kayalı (Gümüşhanespor)
GOLLER: Dk.23 Ahmet Güven, 87 ve 89 Tekin Adar (Gümüşhanespor)
- 17.03.2019
Gümüşhanespor'dan farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.