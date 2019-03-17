Gümüşhanespor'dan farklı galibiyet
17 Mart 2019, Pazar
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Gümüşhanespor'dan farklı galibiyet

Gümüşhanespor'dan farklı galibiyet

TFF 2. Lig 'ta mücadele eden FK, 27'nci hafta maçında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Sabit Selvi(xxx), Serdar İla(xxx),, Tuncay Ercan(xxx),
FK: Ali Emre Yanar (xx) Alper Kadir Duruk (xx) Dk.73 Enis Durak(x), Seydi Kayasoy(xx), Yusuf Yalçın Arslan(xx), Hamit Kulya(xx) Dk.65 (x), Egehan Gök(xx), (xx)Dk.60 (x), Berkay Görmez(xx), Emirhan Özyaşar(xx), Musa Caner Aktaş(xx), Süleyman Güneş (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan(xxx), Muharrem Doğan(xxx), Fırat Arıkan(xxx), Dk.31 Enver Yıldız (xx), Menderes Önkuzu(xxx) Dk.65 Burak Sarı(xx), Kadir Ari(xxx), (xxx), Kevin Odabaşı(xxx), Murat Kayalıxxx),, Altuğ Taş (xxx)Dk.85 (xx), Sancar Yıldırım(xxx), Mert Çakar(xxx)
SARI KARTLAR: Dk.40 Selçuk Öztürk, Dk.71 Olcay Turhan, Dk.87 İsmail Güven (Niğde Anadolu FK) - Dk.77 Murat Kayalı (Gümüşhanespor)
GOLLER: Dk.23 Ahmet Güven, 87 ve 89 Tekin Adar (Gümüşhanespor)

  1. 17.03.2019
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