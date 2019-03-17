Manisaspor TFF 3. Lig'e düştü
17 Mart 2019, Pazar
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3. 'e düştü

Manisaspor TFF 3. Lig'e düştü

2. 27. hafta mücadelesinde evinde 'a 2-1 yenilen 'un, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

2. ekiplerinden , TFF. 3. Lig'e düştü.

Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen, bu sezon da 15 puan silme cezası ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı ekip, 'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Öte yandan, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yerini alan az sayıdaki taraftar, futbolcuları teselli etti.

  1. 17.03.2019
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