Manisaspor TFF 3. Lig'e düştü
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, TFF. 3. Lig'e düştü.
Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen, bu sezon da 15 puan silme cezası ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Öte yandan, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yerini alan az sayıdaki taraftar, futbolcuları teselli etti.
- 17.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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