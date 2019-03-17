Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor küme düştü
17 Mart 2019, Pazar
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'a 2-1 yenilen Manisaspor küme düştü

Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor küme düştü

2. Lig 'ta Manisaspor, 'a evinde 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala kümede kalma umutlarını yitirdi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 55 ve 87. dakikalarda Tahir atarken, ev sahibinin tek golü 78. dakikada Furkan'dan geldi.

, , , gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde 'de yer alan, geçen sezon aldığı 12 puan silme cezasıyla 1. Lig'den düşen Manisaspor, bu skorla eski 3 puanda kalarak 3. Lig'e düştü. Bu sezon yine borçları yüzünden ve Futbol Federasyonu tarafından toplam 15 puanı silinen eksi 3 puandaki transfer yasaklısı siyah-beyazlıların kalan 7 haftada 2. Lig'e tutunma umudu kalmadı. Çok zor günler geçiren, tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı borçları yüzünden kesilip tüm kupaları borçlu olunan kentteki bir kasap tarafından haczedilerek icradan satışa çıkarılan Manisaspor'un tamamı altyapıdan kadrosu, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

  1. 17.03.2019
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