Sarıyer Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki genç futbolcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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