Sarıyer Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı
16 Mart 2019, Cumartesi
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Sarıyer 'la profesyonel sözleşme imzaladı

Sarıyer Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Kulübü, ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ve 'ın da kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki genç futbolcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

  1. 16.03.2019
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