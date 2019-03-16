TFF 2.Lig'de 27. hafta başladı
TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
KIRMIZI GRUP
Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2
BEYAZ GRUP
Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 0-0
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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