Manisaspor'da korkulu bekleyiş



Ege'yi 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönem Süper Lig'de temsil ederken Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Balta, Uğur İnceman, Holosko, Zelenka, Makukula gibi birçok yıldızı kadrosunda bulunduran Tarzan lakaplı kulüp, son yıllarda ekonomik sıkıntılarla anıldı. Borçları yüzünden geçen sezon 12 puanı silinince 1. Lig'den düşen Manisa, bu sezon da FIFA ve Federasyon'dan 15 puan silme cezası aldı. Transfer yasaklısı takımda yalnız altyapı oyuncuları forma giyiyor.



KASABIN HACZETTİĞİ KUPALAR SATILIYOR

Manisaspor'un kentteki bir kasaba olan 161 bin TL'lik et ürünü borcu nedeniyle 21 Eylül 2018'de haczedilen tarihi kupaları satışa çıkarılıyor. Kulüpten alınıp yediemin deposuna kaldırılan 25 önemli kupa, 22 Mart'ta 4. İcra Dairesi tarafından satılacak. Aralarında kulübün 1985'te 3. Lig şampiyonluğu kupası, 2002'deki 2. Lig şampiyonluğu kupası, 2005 yılında 1. Lig'den ilk kez Süper Lig'e çıktığında aldığı ikincilik kupası ve 2009 yılında Süper Lig'e döndüğünde aldığı şampiyonluk kupası da olan kupaların fiyatı 500 ile 75 bin TL arasında belirlendi.

Manisa'nın 2009'daki şampiyonluk kupası 75 bin TL'ye, 2005'te tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktığında aldığı kupa ise 750 TL'ye satılacak. Kupalar, birinci artırmada kıymetlerinin yüzde 50'sine istekli bulunmadığı takdirde 4 Nisan 2019 tarihinde yine aynı saatte tekrar açık artırmaya çıkarılacak. Tarihinin en zorlu günlerinde Manisa'dan destek bulamamaktan yakınıp yok olmanın kıyısına gelen Manisaspor'un Tarık Almış Tesisleri'nde borçlar nedeniyle elektrik, doğal gaz ve sular kesik durumda. Para alamayan altyapı oyuncuları maçlara zor şartlar altında çıkıyor.