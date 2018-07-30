Sercan’dan olumlu yanıt – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’dan olumlu yanıt

    yasağını kaldırmanın hesaplarını yapan 2. ekibi Manisaspor, eski oyuncusu Türkeri'yi gündemine aldı.

    Siyah-beyazlılarla 2015-16'da 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki sağ bekle prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi.
    1. 30.7.2018 01:24
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