İnegöl’den 3’lü paket – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İnegöl’den 3’lü paket

    İnegöl’den 3’lü paket

    2. Lig ekibi İnegölspor; Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Berat Jonathan Ustabaşı'nı kiralamak için 'la masaya oturacak.

    Emirhan geçen sezon İnegöl'de 31 maçta 3 golle oynarken, Berat ise Yeşil 'da 25 maçta 7 gol kaydetti. Geçen sezon devre arasında gelen Alper, henüz resmi maçta görev yapmadı.
    1. 30.7.2018 01:22
    2. Güncelleme: 30.7.2018 01:23
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