2018-2019 sezonunda 2.Lig'de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında, Sivasspor'dan Cem Özdemir'i 1 yıllığına kiraladı. Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu ile anlaştıklarını belirtti. Aktan, "Cem kardeşimizle anlaştığımız için çok mutluyum. Kendisi ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştık. İnşallah önümüzdeki dönemde de kendisi ile devam ederiz. Cem Özdemir, kaliteli bir oyuncu, takımımıza katkısı olacaktır. Kendisi buraya şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi. Bizim de hedefimiz belli. Ben kendisine de bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, başarılı oyuncu Cem Özdemir'in kiralanmasında göstermiş oldukları kolaylık ve destek için de Sivasspor yönetimine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten tecrübeli orta saha oyuncusu Cem Özdemir, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. İnşallah bu takımı bu şehri layık olduğu yerlere taşırız. Tek hedefim şampiyonluk" dedi.