Gümrük’ten iki bomba – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Gümrük’ten iki bomba

    Gümrük’ten iki bomba

    Karagümrük, ve ’ı kaptı

    SÜLEYMAN Hurma'nın büyük hissedarı olduğu 2. Lig ekibi , ve Şahin'i renklerine bağladı. , G.Saray, , , 'de oynayan 32 yaşındaki Batdal, son olarak 'da görev yaptı. A.Gücü, , , , , ve 'da top koşturan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Turgut Doğan ise, geride kalan sezonun ikinci yarısında 'un formasını 8 kez terletti.
    1. 1.8.2018
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