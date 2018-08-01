Forvet Fener’den! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Forvet Fener’den!

    Forvet Fener’den!
    Forvet arayışlarını sürdüren Altınordu, 'nin genç golcüsü Ahmethan Köse'ye talip oldu. Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin ardından sarı-lacivertli ekiple ilişkilerini güçlendiren temsilcisi, bu kez 21 yaşındaki forvet için atağa geçti. Geçen sezonun ikinci yarısını 'da geçiren ve yeniden kiralık listesinde olması beklenen Ahmethan'ın transferinde kolaylık sağlanabileceği öğrenildi
    1. 1.8.2018
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