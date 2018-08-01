Talha Menemen’de – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Talha Menemen’de

    Talha Menemen’de
    TFF 2'nci Lig ekiplerinden , stoper Talha Yazgan'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Şanlıurfaspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalandı. 'da Waldhof Mannheim 07 takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu ülkemizde Beylerbeyi formasını da terletti. Menemen'e imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Talha, hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.
    1. 1.8.2018
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