Tita geliyor – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    geliyor

    Tita geliyor

    hızlı ekibi , uzun yıllardır ülkemizde forma giyen asıllı Türk oyuncu için görüşmelere başladı.

    Geçtiğimiz sezon 1. Lig'i play-off'ta kaçıran Menemen Belediye, transferde işi sıkı tutuyor. 'den Serhat Baştan, Osmanlı'dan Ali Özgün, 'den Bekircan Sönmez ve Petrol'den Erman Taşkın'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bu kez de Tita için düğmeye bastı. 37 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sürdüğü kaydedildi. 'de ilk olarak 2004-2005'te Ankaraspor forması giyen Brezilyalı yıldız, Türk vatandaşlığına geçerek adını almıştı. ve Mersin'de de top koşturan , geçen sezon Gümüşhane formasıyla 34 karşılaşmada 8 kez rakip ağları sarsmayı başarmıştı.
    1. 29.6.2018
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