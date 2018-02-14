2. Lig ve 3. Lig'de maçlar tamamlandı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-Konya Anadolu Selçukspor karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: 0-1
Afjet Afyonspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-0
Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 1-0
Keçiörengücü-Sivas Belediyespor: 2-2
Hatayspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0
Sancaktepe Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Sarıyer-Kocaeli Birlikspor: 3-1
İnegölspor-Eyüpspor: 3-0
Tokatspor-Bucaspor: 1-0
Gümüşhanespor-Sakaryaspor: 1-0
Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 0-1
Pendikspor-Silivrispor: 2-1
BUGSAŞ Spor-Karşıyaka: 2-1
Hacettepe-Bandırmaspor: 3-0
Altay-Niğde Belediyespor: 3-2
Nazilli Belediyespor-Ottocool Karagümrük: 2-0
TFF 3. LİG
1. Grup:
Bergama Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 2-1
Halide Edip Adıvarspor-Erbaaspor: 1-2
Bayburt Grup Özel İdare-Ofspor: 2-0
Yomraspor-12 Bingölspor: 2-1
Kozan Belediyespor-Çanakkale Dardanel: 3-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor: 3-1
Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-1
Çatalcaspor-Orhangazi Belediyespor: 1-1
Bayrampaşa-Kemerspor 2003: 2-2
2. Grup:
Anagold 24 Erzincanspor-Kırıkhanspor: 4-0
Yeni Orduspor-1461 Trabzon: 1-1
Pazarspor-Tire 1922: 0-2
Ankara Demirspor-Gölcükspor: 1-2
Kayseri Erciyesspor-Erokspor: 1-4
Anadolu Bağcılarspor-Yeşil Bursa: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Muğlaspor-Turgutluspor: 0-2
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 2-1
3. Grup:
Cizrespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Ankara Adliyespor: 1-2
Elaziz Belediyespor-UTAŞ Uşakspor: 0-0
Kızılcabölükspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Payasspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Arsinspor: 2-0
Kocaelispor-Aydınspor 1923: 2-1
Karacabey Birlikspor-Osmaniyespor: 4-0
Çorum Belediyespor-Tekirdağspor: 1-1
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:54
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 9
Yorum
UZMAN ANALİST FB-GS MAÇLARI ARTIK DERBİLİKTEN ÇIKARTILMALI YENİ DERBİ FENER BAŞAKŞEHİR MAÇLARI
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İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak!
Toplam 1
Yorum
doğrucu davut Yahu bu çirkin stadı neden örmek alsınlar , her taraftan hala betonlar görünüyor , gecekondu misali...
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Toplam 1
Yorum
ALPER26 BU YUZDEN HATTIMI DEĞİŞTİRCEM
2. Lig ve 3. Lig'de maçlar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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