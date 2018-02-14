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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    2. Lig ve 3. Lig'de maçlar tamamlandı

    2. Lig ve 3. Lig'de maçlar tamamlandı

    2. Lig ve 3. Lig'de 22. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

    2. Lig 'ta Şanlıurfaspor-Konya Anadolu Selçukspor karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    TFF 2. LİG
    Kırmızı Grup:

    Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: 0-1

    Afjet Afyonspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-0

    Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 1-0

    Keçiörengücü-Sivas Belediyespor: 2-2

    Hatayspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0

    Sancaktepe Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

    Sarıyer-Kocaeli Birlikspor: 3-1

    İnegölspor-Eyüpspor: 3-0

    Tokatspor-Bucaspor: 1-0

    :

    Gümüşhanespor-Sakaryaspor: 1-0

    Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 2-2

    Kömürspor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 0-1

    Pendikspor-Silivrispor: 2-1

    BUGSAŞ Spor-Karşıyaka: 2-1

    Hacettepe-Bandırmaspor: 3-0

    Altay-Niğde Belediyespor: 3-2

    Nazilli Belediyespor-Ottocool Karagümrük: 2-0

    TFF 3. LİG
    1. Grup:

    Bergama Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 2-1

    Halide Edip Adıvarspor-Erbaaspor: 1-2

    Bayburt Grup Özel İdare-Ofspor: 2-0

    Yomraspor-12 Bingölspor: 2-1

    Kozan Belediyespor-Çanakkale Dardanel: 3-1

    Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor: 3-1

    Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-1

    Çatalcaspor-Orhangazi Belediyespor: 1-1

    Bayrampaşa-Kemerspor 2003: 2-2

    2. Grup:

    Anagold 24 Erzincanspor-Kırıkhanspor: 4-0

    Yeni Orduspor-1461 Trabzon: 1-1

    Pazarspor-Tire 1922: 0-2

    Ankara Demirspor-Gölcükspor: 1-2

    Erciyesspor-Erokspor: 1-4

    Anadolu Bağcılarspor-Yeşil : 2-1

    Darıca Gençlerbirliği-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

    Muğlaspor-Turgutluspor: 0-2

    Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 2-1

    3. Grup:

    Cizrespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

    Baysal İnşaat Düzyurtspor-Ankara Adliyespor: 1-2

    Elaziz Belediyespor-UTAŞ Uşakspor: 0-0

    Kızılcabölükspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

    Payasspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 0-1

    Tarsus İdmanyurdu-Arsinspor: 2-0

    Kocaelispor-Aydınspor 1923: 2-1

    Karacabey Birlikspor-Osmaniyespor: 4-0

    Belediyespor-Tekirdağspor: 1-1

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:54
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