Nazilli Belediyespor, Karagümrük'ü ağırlayacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir'de Altay'a 1-0 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Ottocool Karagümrük'ü misafir edecek. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
14 puanla 16'nci basamakta bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ahmet Yavuz, taraftarın desteği ile Karagümrük engelini kazasız aşacaklarını söyledi. Galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yavuz, "İyi bir oyunla istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:03
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