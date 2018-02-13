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    13 Şubat 2018, Salı
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    , Karagümrük'ü ağırlayacak

    Nazilli Belediyespor, Karagümrük'ü ağırlayacak

    TFF 2. Lig 'ta geçen hafta İzmir'de Altay'a 1-0 yenilerek düşme potasından kurtulamayan yarın Ottocool Karagümrük'ü misafir edecek. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

    14 puanla 16'nci basamakta bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü , taraftarın desteği ile Karagümrük engelini kazasız aşacaklarını söyledi. Galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yavuz, "İyi bir oyunla istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:03
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