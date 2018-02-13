Nazilli Belediyespor, Karagümrük'ü ağırlayacak

14 puanla 16'nci basamakta bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ahmet Yavuz, taraftarın desteği ile Karagümrük engelini kazasız aşacaklarını söyledi. Galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yavuz, "İyi bir oyunla istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.