Ankaragücü'nden mobil uygulama
TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü, spor kulüplerine internet tabanlı iletişim uygulamaları üreten bir firmayla ortak bir çalışma yaparak Ankaragücü Mobil Uygulaması'nı çıkardı.
Başkent ekibi, yönetim, taraftar, futbolcu ve sponsor dörtlüsünü birleştiren mobil uygulamasından uygulama içi paket satın alımı yapılmasıyla kulübe destek sağlamayı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, paket satın alan esnaf ve iş yerlerine uygulamanın gösterilmesi halinde indirim hakkı kazanılacağı belirtildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, uygulamanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, tüm Ankaralılardan programı indirmelerini istedi. Uygulamayı indiren ve uygulama içerisinden paket satın alan esnafların hem Ankaragücü'ne katkı sağlayacağını hem de etkin bir şekilde iş yerlerinin tanıtımını yaparak daha fazla kitlelere ulaşacağını vurgulayan Yiğiner, " Ankaragücü Mobil Uygulaması indirildiği takdirde, paket sahibi iş yerlerinden indirim kazanılacak. Destek sizden şampiyonluk bizden." ifadelerini kullandı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:51
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 7
Yorum
bjk 2,5 yıl için 7 gayet normal gibi negredo yıllık 4 alıyor.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 4
Yorum
BJK her şey özenti her şey taklit:)
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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