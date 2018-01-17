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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ankaragücü'nden mobil uygulama

    Ankaragücü'nden mobil uygulama

    1. Lig takımlarından Ankaragücü, spor kulüplerine internet tabanlı iletişim uygulamaları üreten bir firmayla ortak bir çalışma yaparak Ankaragücü Mobil Uygulaması'nı çıkardı.

    Başkent ekibi, yönetim, taraftar, futbolcu ve sponsor dörtlüsünü birleştiren mobil uygulamasından uygulama içi paket satın alımı yapılmasıyla kulübe destek sağlamayı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, paket satın alan esnaf ve iş yerlerine uygulamanın gösterilmesi halinde indirim hakkı kazanılacağı belirtildi.

    MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı , uygulamanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, tüm Ankaralılardan programı indirmelerini istedi. Uygulamayı indiren ve uygulama içerisinden paket satın alan esnafların hem Ankaragücü'ne katkı sağlayacağını hem de etkin bir şekilde iş yerlerinin tanıtımını yaparak daha fazla kitlelere ulaşacağını vurgulayan Yiğiner, " Ankaragücü Mobil Uygulaması indirildiği takdirde, paket sahibi iş yerlerinden indirim kazanılacak. Destek sizden şampiyonluk bizden." ifadelerini kullandı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:51
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