Nazilli'den savunmaya takviye
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlılar son olarak Etimesgut Belediyespor'dan eski stoperi Nuh Aşkın'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki savunmacının 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
27 yaşındaki defans oyuncusu ilk yarıda Başkent ekibinde ligde 6, kupada 1 maçta oynadı. Fenerbahçe'de profesyonel olan ve Turgutluspor, Gaziosmanpaşa, Konya Anadolu Selçukspor ile Pazarspor'da oynayan Nuh, 2015-16 sezonunda Nazilli ekibi için ter döktü. Öte yandan yolların ayrıldığı sol bek Nurettin Kayaoğlu ise Bandırmaspor'la anlaştı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
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“Transfer yapmamız gerekiyor”
Toplam 8
Yorum
Ts61 Hocam biz arkandayız .Bu takım için oynamayan kim varsa gönder.Kaleci Onur bile olsa gönder .Bıktık artık sahada yürüyen adamları izlemekten
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“Transfer yapmamız gerekiyor”
Toplam 8
Yorum
ts61 Başakşehir gibi takımların çok örneği var genelde ömürleri çok kısa oluyor.Bu değiştirilemez bir gerçek.Çünkü siyasi
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İki transfer bitiyor
Toplam 7
Yorum
xxxx Takimda para eden ne kadar topcu varsa iyi fiyata satip borclar azaltilabilir.Ts nin alt yapidan ve karadenizli genc ve iyi oyunculari lazim
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