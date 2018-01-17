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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Nazilli'den savunmaya takviye

    Nazilli'den savunmaya takviye

    TFF 2. Lig 'ta düşme hattında yer alan , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Siyah-beyazlılar son olarak Etimesgut Belediyespor'dan eski stoperi Nuh Aşkın'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki savunmacının 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    27 yaşındaki defans oyuncusu ilk yarıda Başkent ekibinde ligde 6, kupada 1 maçta oynadı. Fenerbahçe'de profesyonel olan ve Turgutluspor, Gaziosmanpaşa, Konya Anadolu Selçukspor ile Pazarspor'da oynayan Nuh, 2015-16 sezonunda Nazilli ekibi için ter döktü. Öte yandan yolların ayrıldığı sol bek Nurettin Kayaoğlu ise Bandırmaspor'la anlaştı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:42
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