Nazilli'den savunmaya takviye

Siyah-beyazlılar son olarak Etimesgut Belediyespor'dan eski stoperi Nuh Aşkın'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki savunmacının 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



27 yaşındaki defans oyuncusu ilk yarıda Başkent ekibinde ligde 6, kupada 1 maçta oynadı. Fenerbahçe'de profesyonel olan ve Turgutluspor, Gaziosmanpaşa, Konya Anadolu Selçukspor ile Pazarspor'da oynayan Nuh, 2015-16 sezonunda Nazilli ekibi için ter döktü. Öte yandan yolların ayrıldığı sol bek Nurettin Kayaoğlu ise Bandırmaspor'la anlaştı.