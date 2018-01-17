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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Fethiyespor Efe Halil'i kadrosuna kattı

    Fethiyespor Efe Halil'i kadrosuna kattı

    TFF 2'nci Lig 'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Fethiyespor, Amed Sportif'ten ayrılan 28 yaşındaki stoper Efe Halil Özarslan ile anlaştı.

    Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Efe Halil, kariyerinde daha önce Hacettepe, Gençlerbirliği, Bucaspor, , Karşıyaka, Boluspor ve Kayserispor'da forma giydi.

    Teknik direktör Levent Eriş, takviye çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Ara transferin sonuna kadar 4 veya 5 futbolcu daha almayı hedefliyoruz. Bunu yaparken kulübün ekonomik yapısına zarar vermeyeceğiz. Pazar günü Hacettepe ile oynanacak ikinci yarının ilk maçını kazanmak istiyoruz. Yeni transferlerden hazır durumda olanlar bu karşılaşmada forma giyecek" diye konuştu.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:01
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