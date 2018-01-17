Fethiyespor Efe Halil'i kadrosuna kattı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Fethiyespor, Amed Sportif'ten ayrılan 28 yaşındaki stoper Efe Halil Özarslan ile anlaştı.
Teknik direktör Levent Eriş'in raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Efe Halil, kariyerinde daha önce Hacettepe, Gençlerbirliği, Bucaspor, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Boluspor ve Kayserispor'da forma giydi.
Teknik direktör Levent Eriş, takviye çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Ara transferin sonuna kadar 4 veya 5 futbolcu daha almayı hedefliyoruz. Bunu yaparken kulübün ekonomik yapısına zarar vermeyeceğiz. Pazar günü Hacettepe ile oynanacak ikinci yarının ilk maçını kazanmak istiyoruz. Yeni transferlerden hazır durumda olanlar bu karşılaşmada forma giyecek" diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
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Kupa hüsranı
Toplam 8
Yorum
Sabo İki galibiyette şamp.sözü edenler yine hüsrana uğradılar beyler tek çiçekle yaz gelmez ilahi adalette var tabii durum vahim bilesiniz
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Kupa hüsranı
Toplam 8
Yorum
murat kara Kamil ahmet sırıtmamış, adam bir tane orta yapamadı ona gelen topların çoğunu hubocan uzaklaştırdı
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Ozan Tufan’a yer bulamam!
Toplam 6
Yorum
mahoni süreyya abinin yanında çalışabilir belki,
Fethiyespor Efe Halil'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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