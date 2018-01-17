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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Belediyespor’da 3 imza

    Sivas Belediyespor’da 3 imza
    İKİNCİ LİG Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Belediyespor'da 3 imza birden. Çorum Belediyespor'dan defans oyuncusu Abdullah, Nazilli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu İlker ve Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Serhat Mutlu ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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