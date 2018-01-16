Sivas Belediyespor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sivas Belediyespor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Ligin ilk yarısını 38 puanla averajla ikinci sırada tamamlayan Sivas Belediyespor ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 futbolcuyla kulüp tesislerinde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip Çorum Belediyespor'dan defans oyuncusu Abdullah Karmil ile sezon sonuna kadar, Nazilli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan ile 1,5 yıllık ve orta saha oyuncusu ve Demir Grup Sivasspor'dan Serhat Mutlu ile kiralık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Kulüp Başkan Hasan Karaman şampiyonluk için kadroya takviye yaptıklarını söyledi. Transfer çalışmaların devam ettiğini belirten Karaman gerekli görünen pozisyonlara takviye yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Karaman, "Biz bu amaçla yola çıktık. Buraya kadar da bu iddiamızı sürdürdük. İnşallah ikinci yarıda iddiamızı sürdüreceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Maddi ve manevi olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şuanda çok iyi durumdayız. Kurumsal bir kulüp olarak yoluma devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda istediğimiz sonuçları alarak hedefe ulaşacağız. İkinci yarı ilk yarıya göre biraz daha zor geçecek. Çünkü küme düşme hattındaki takımlar ciddi oranda maçlara asılacak. Onun için zor bir döneme giriyoruz. Sonuçta kaybetmek de var ama bizim ana hedefimiz direkt grubu lider bitirip şampiyon olarak bir üst lige çıkmak bu kilitlenmiş durumdayız" dedi.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Abdullah Karmil ise, "Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen Sivas Belediyespor'a ben de ikinci yarı gelerek inşallah elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Güzel günler geçiren kulübümüz inşallah ikinci yarıda da güzel bir performans sergileyerek ben de katkıda bulunarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyorum" diye konuştu.
Orta saha oyuncuları İlker Sayan ve Serhat Mutlu da iyi bir takıma geldiklerini belirterek, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.
İmza töreninde konuşan Kulüp Başkan Hasan Karaman şampiyonluk için kadroya takviye yaptıklarını söyledi. Transfer çalışmaların devam ettiğini belirten Karaman gerekli görünen pozisyonlara takviye yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Karaman, "Biz bu amaçla yola çıktık. Buraya kadar da bu iddiamızı sürdürdük. İnşallah ikinci yarıda iddiamızı sürdüreceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Maddi ve manevi olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şuanda çok iyi durumdayız. Kurumsal bir kulüp olarak yoluma devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda istediğimiz sonuçları alarak hedefe ulaşacağız. İkinci yarı ilk yarıya göre biraz daha zor geçecek. Çünkü küme düşme hattındaki takımlar ciddi oranda maçlara asılacak. Onun için zor bir döneme giriyoruz. Sonuçta kaybetmek de var ama bizim ana hedefimiz direkt grubu lider bitirip şampiyon olarak bir üst lige çıkmak bu kilitlenmiş durumdayız" dedi.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Abdullah Karmil ise, "Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen Sivas Belediyespor'a ben de ikinci yarı gelerek inşallah elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Güzel günler geçiren kulübümüz inşallah ikinci yarıda da güzel bir performans sergileyerek ben de katkıda bulunarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyorum" diye konuştu.
Orta saha oyuncuları İlker Sayan ve Serhat Mutlu da iyi bir takıma geldiklerini belirterek, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:25
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