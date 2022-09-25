Haberler Hentbol Kastamonu Belediyespor 26 - 33 Rapid Bükreş | Hentbol EHF

Kastamonu Belediyespor 26 - 33 Rapid Bükreş | Hentbol EHF

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 mağlup oldu.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 19:20
Kastamonu Belediyespor 26 - 33 Rapid Bükreş | Hentbol EHF

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, evinde Romanya'nın Rapid Bükreş takımını ağırladı. Temsilcimiz sahasında 26-33 kaybetti.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Claus Mogensen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını söyledi.

Maç içerisinde bir çok fırsatı kaçırdıklarını anlatan Mogensen, "İlk yarının sonuna doğru kaçırdığımız şanslar maçı değiştirdi. İkinci yarıda yaklaştık. İkinci yarının sonunda aldığımız çok fazla 2 dakika cezalarıyla beraber sonuç bu şekilde." dedi.

Rapid Bükreş antrenörü Carlos Viver ise maça iyi başlamadıklarını ancak daha sonra adım adım ilerlediklerini anlatarak, "Kastamonu iyi bir takım. İyi durumda oyuncuları var. Defansta çok iyi değildik. Yoğun bir hafta geçirdik takımı biraz yorgun gördüm." diye konuştu.

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