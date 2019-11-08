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08 Kasım 2019, Cuma
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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler 'e 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

10 Kasım Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Aygaz-MYK Hentbol ()

16.00 Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ()

17.00 CIP Travel Antalyaspor-Güneysu ()


KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

16.00 Belediyespor-Yalıkavakspor (Celal Atik)

10 Kasım Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

13 Kasım Çarşamba:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

  1. 08.11.2019
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