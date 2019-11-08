Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

10 Kasım Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-Güneysu (Süleyman Evcilmen)



KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (Celal Atik)

10 Kasım Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

13 Kasım Çarşamba:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)