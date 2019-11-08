Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
10 Kasım Pazar:
14.30 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
17.00 CIP Travel Antalyaspor-Güneysu (Süleyman Evcilmen)
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (Celal Atik)
10 Kasım Pazar:
15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)
13 Kasım Çarşamba:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
-
Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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