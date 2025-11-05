Hugo Almeida gitti

Hatayspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hugo Almeida’yla yollarını ayırdı. Bordo-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcının yerine ise takımın başına Gökhan Alaş getirildi. Başkan Ethem Çakır da açıklamasında maddi açıdan küçülmeye gittiklerini söyledi.
