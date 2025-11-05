CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hatayspor Hugo Almeida gitti

Hugo Almeida gitti

Hatayspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hugo Almeida’yla yollarını ayırdı. Bordo-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcının yerine ise takımın başına Gökhan Alaş getirildi. Başkan Ethem Çakır da açıklamasında maddi açıdan küçülmeye gittiklerini söyledi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Hugo Almeida gitti
Hatayspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hugo Almeida'yla yollarını ayırdı. Bordo-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcının yerine ise takımın başına Gökhan Alaş getirildi. Başkan Ethem Çakır da açıklamasında maddi açıdan küçülmeye gittiklerini söyledi.
