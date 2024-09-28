  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Hatayspor

Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 13:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenmanla sürdürdü.

Ligde istediği sonuçları alamayan Hatayspor, sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü. 90 dakika süren antrenmanda futbolcular tam sahada çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de karşılaşacak. Mücadele 5 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Milli Takım'dan G.Saraylıya davet!
Mourinho'dan Antalya maçı için radikal karar!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’e şok, Arda Güler’e müjde! Carlo Ancelotti kararını verdi: Madrid derbisinde…
Nasrallah öldü mü? Bilmece sürüyor: İsrail ve Hizbullah'tan peş peşe açıklama
O sorun Buruk'un keyfini kaçırdı!
Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? 13:17
Hatayspor'da Fırtına hazırlığı Hatayspor'da Fırtına hazırlığı 13:15
Ipswich Town - Aston Villa maçı ne zaman? Ipswich Town - Aston Villa maçı ne zaman? 13:13
Galatasaray - Kasımpaşa maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Kasımpaşa maçı yayın bilgileri! 13:07
"Hedefimiz EuroCup’ta şampiyon olmak” "Hedefimiz EuroCup’ta şampiyon olmak” 13:06
Çamlı Beşiktaş maçından umutlu Çamlı Beşiktaş maçından umutlu 12:55
Daha Eski
Anadolu Efesli basketbolculardan açıklama Anadolu Efesli basketbolculardan açıklama 12:50
Montella'dan Sivasspor'a ziyaret Montella'dan Sivasspor'a ziyaret 12:45
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 12:38
Mourinho'dan Antalya maçı için radikal karar! Mourinho'dan Antalya maçı için radikal karar! 12:34
Milli Takım'dan G.Saraylıya davet! Milli Takım'dan G.Saraylıya davet! 12:22
G.Saray - Kasımpaşa VAR hakemi açıklandı G.Saray - Kasımpaşa VAR hakemi açıklandı 12:10