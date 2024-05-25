Hatay için koşacağız

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor'un, son haftada Mersin'de ağırlayacağı Ç.Rizespor karşısında galibiyetten başka şansı yok. Düşme potasındaki bordo-beyazlılar, kazansa bile diğer maçlardaki sonucu bekleyecek. Akdeniz ekibinin kaderini, Konya-G.Saray, Pendik- G.Antep FK ve Trabzonspor-Ankaragücü maçlarındaki skorlar belirleyecek. Hatay ekibi, 2019-20'de şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 4 sezondur yer alıyor. Teknik direktör Özhan Pulat, Hatay halkı için sahaya çıkıp maçtan sonra sevinç gözyaşlarıyla ligde kalmayı kutlamayı hayal ettiklerini söyledi. Pulat, "Bir sezonu neredeyse 10 yılı kapsayacak badirelerle geçiren bir Hatayspor var. Asrın felaketini yaşayan bir memleketin aslında tesisi olmayan, 2,5 saat uzaklıkta kendi şehirleri için mücadele eden ve birçok zorluğa göğüs geren oyuncu grubunun motive ve aidiyeti nasılsa bizim oyuncularımızın da durumu aynı şekilde. Tamamen birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Mücadele varsa umut var. Hayatın bir maraton olduğunu düşünüyorum. Durursak, düşeriz. O yüzden Hatay halkı için koşmalıyız, düşmemeliyiz, durmamalıyız ve mücadeleye devam etmeliyiz" dedi.