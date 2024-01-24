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Hasret bitmedi

Bordo-beyazlılar, Alanyaspor karşısında Rivas’la öne geçti. 89’da Oğuz’un penaltı golüyle şok oldu. Kötü gidiş devam etti...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Hasret bitmedi

Süper Lig'de 9 haftadır galibiyete hasret olan Hatayspor, Alanyaspor karşısında da hüsran yaşadı. Bordo-beyazlılar öne geçtiği mücadelede son anlarda gelen gole engel olamayınca 1 puana razı oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Güney ekibi, 5. dakikada Rivas'ın uzak mesafeden yaptığı vuruşla durumu 1-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra Alanyaspor rakip kalede daha net fırsatlar yakaladı. Turuncu-yeşilliler, ilk yarıda pozisyonları değerlendiremedi.

90+6'DA KAÇTI

Konuk ekip 85. dakikada Lima'nın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Hataysporlu oyuncular uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. 89'da topun başına gelen Oğuz, durumu 1-1'e getirdi. 90+6'da ise Alanyasporlu Leroy Fer, boş kale yerine topu yandan dışarı gönderdi. Bu beraberliğin ardından galibiyet hasreti 10 maça çıkan Hatayspor 22, Alanyaspor 26 puana yükseldi.

AYAĞA KALKACAĞIZ

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, takımın çıkışa geçeceğini söyledi. Demirel, "Bu takımı ben kurdum. Belki taraftarlar, bizi istemeyebilirler. Yapacak bir şey yok. Biz, bu takımı ayağa kaldırdık. Şimdi biraz düşüşte ama tekrardan ayağa kaldıracağız. Genç bir takımız, sezona heyecanlı bir giriş yaptık. Ligde kalmak istiyoruz" dedi.

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