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Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor maçı canlı anlatım)

Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor Trendyol Süper Lig2in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 20:20
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Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. hafta açılış karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Erce, Cengiz, Kilama, Ghoulam, Kerim, Matondo, Ömer, Rivas, Bashiru, Strandberg, Lamkel Ze

Bitexen Antalyaspor: Helton, Naldo, Veysel, Erdoğan, Bünyamin, Erdal, Šarić, Larsson, Streek, Jehezkel, Buksa

ATAKAŞ HATAYSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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