Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. hafta açılış karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Erce, Cengiz, Kilama, Ghoulam, Kerim, Matondo, Ömer, Rivas, Bashiru, Strandberg, Lamkel Ze

Bitexen Antalyaspor: Helton, Naldo, Veysel, Erdoğan, Bünyamin, Erdal, Šarić, Larsson, Streek, Jehezkel, Buksa

ATAKAŞ HATAYSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.