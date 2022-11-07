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Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük

A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bazı maçları kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz, ama bugün de bence ileri vadeden bir kazandığımız gün oldu” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 01:10
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük
Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde karşılaştığı Başakşehir ile 3-3 berabere kalan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirel, maçın 3-3 bitmesine rağmen oyundan, takımından ve verdiği reaksiyondan çok memnun olduğunu belirterek, "Aslında maçla alakalı güzel bir akşam oldu. İki takımın da 3 gol bulduğu bizim adımıza konuşabilecek çok şeyin olduğunu söyleyebilirim. Nedir bunlar. İkinci yarı maça çok iyi başladık. Ze'nin kafası, yine Ze'nin kontrolü ve kaleci Volkan'ın kucağına vurması orada bence kırılma anı oldu. Yani 2 ve 3'ü atsaydık belki şu an bütün Türkiye Hatay'ın oynadığı oyunu aldığı skoru konuşuyordu. Ama futbolda bunlar var. Atacaksınız kaçıracaksınız ama bugünkü oyun anlamında ben bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biliyorsunuz Başakşehir hem bu ligin, hem de Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı. Bu takıma karşı hem 3 gol atıyorsunuz, hem de kalenizde pozisyon anlamında bir pozisyon vermeden daha doğrusu evet kenar ortalardan bir tane orta mesela kimseye değmeden gol oldu. Kenar ortalardan goller yedik. Bunları da söylediğimiz takdirde, analizini yaptığımız taktirde yedik. Ama futbolda bunlar var. Söylediğiniz şeyler bazen çıkmıyor, çıkıyor, futbolu ben her zaman söylerim anlık bir olaydır. Anlık gelişen durumlardan kaynaklanan goller olabilir. Ama biz 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan her şeyden çok memnunum. İçeride de söyledim. Bazı maçları kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz, ama bugün de bence ileri vadede bir kazandığımız gün oldu. O yüzden ben tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün Hataylılar da bugünkü beraberliğe evet üzüldük. Ama oyun olarak mücadele olarak hepsinin tebrik etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Demirel, Bertuğ'un son zamanların en iyi santraforu olduğunu belirterek, "Bertuğ hakkında ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Bence son yıllarda Türk futbolunun yetiştireceği en büyük futbolcu olacak. Ama tabiki dediklerimizi, kendine bakarsa, hem futbol anlamında hem sosyal anlamda dediklerimizin dışına çıkmazsa bence Bertuğ son zamanların en iyi santraforu. Sakatlığın da MR'ını çektirdik hemen herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah ufak bir ağrıyla atlatacaktır" dedi.

Demirel üstüne koya koya giden bir takım olduğunu ifade ederken, "Ben takımın gelişiminden, durumundan, performansından çok memnunum. Üstüne koya koya giden bir takım var. İnşallah da ilerleyen haftalar için 1 maçımız kaldı. Bu maçı da en iyi şekilde oynayıp artık milli takım arasına gireceğiz. Dünya kupası var" şeklinde konuştu.

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