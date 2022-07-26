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Vranjes Hatay’da

Hatayspor, daha önce ülkemizde Elazığspor ve Gaziantepspor formaları da giyen tecrübeli savunmacıyla 3 yıllık kontrat imzaladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Vranjes Hatay’da
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Hatayspor, transfere de hız verdi. Savunmaya takviye arayışındaki bordo-beyazlılar, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Güney ekibi, daha önce ülkemizde 2014-2016 yılları arasında Elazığspor ve Gaziantepspor'da da forma giyen Ognjen Vranjes ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı. Yunanistan'da AEK Atina'da oynayan 32 yaşındaki Bosna-Hersekli milli futbolcu geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 23 karşılaşmada 3 gol katkısı sağladı. 38 kez de Bosna- Hersek Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli savunmacı, Kızılyıldız, Krasnodar, Sporting Gijon ve Anderlecht gibi takımlarda da forma giydi.
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