Vranjes Hatay’da

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Hatayspor, transfere de hız verdi. Savunmaya takviye arayışındaki bordo-beyazlılar, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Güney ekibi, daha önce ülkemizde 2014-2016 yılları arasında Elazığspor ve Gaziantepspor'da da forma giyen Ognjen Vranjes ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı. Yunanistan'da AEK Atina'da oynayan 32 yaşındaki Bosna-Hersekli milli futbolcu geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 23 karşılaşmada 3 gol katkısı sağladı. 38 kez de Bosna- Hersek Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli savunmacı, Kızılyıldız, Krasnodar, Sporting Gijon ve Anderlecht gibi takımlarda da forma giydi.