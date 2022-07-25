Ribeiro’dan Hatay’a 2 yıllık imza

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Hatayspor, geçtiğimiz sezon kadro dışı bıraktığı ve yollarını ayırdığı Ruben Ribeiro ile yeniden anlaşma sağladı. Bordo-Beyazlılar, 34 yaşındaki Portekizli orta saha ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Hatayspor'un Portekiz ekibi Gil Vicente'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ribeiro, Güney ekibinde 70 karşılaşmada boy gösterdi ve 3 gol, 4 asist katkısı sağladı.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Hatayspor, geçtiğimiz sezon kadro dışı bıraktığı ve yollarını ayırdığı Ruben Ribeiro ile yeniden anlaşma sağladı. Bordo-Beyazlılar, 34 yaşındaki Portekizli orta saha ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Hatayspor'un Portekiz ekibi Gil Vicente'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ribeiro, Güney ekibinde 70 karşılaşmada boy gösterdi ve 3 gol, 4 asist katkısı sağladı.