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SÜPER LİG HABERLERİ | Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor'da!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'dan flaş bir hamle geldi. Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcusu Ruben Ribeiro'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:50
SÜPER LİG HABERLERİ | Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor'da!

Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda forma giyecek. Ruben Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde bireysel çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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