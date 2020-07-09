Milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Milli halterci 'ın doping testi pozitif çıktı

Milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı

2012 'nda 6. olan milli halterci 'ın doping testi pozitif çıktı. Doping testinin pozitif çıkmasının ardından Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.

'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 69 kiloda mücadele eden milli sporcu 'ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mete Binay, 'nda koparmada 150 ve silkmede 175 kiloluk kaldırışlarının ardından, toplamda 325 kiloyla altıncı olmuştu.

Doping testinin pozitif çıkmasının ardından Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.

  1. 09.07.2020
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