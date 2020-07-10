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10 Temmuz 2020, Cuma
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Binay’da doping çıktı

Binay’da doping çıktı

Olimpiyatları'nda 6. olan milli halterci 'ın doping testi pozitif çıktı.

Olimpiyatları'nda 6. olan milli halterci 'ın doping testi pozitif çıktı. Doping testinin pozitif çıkmasının ardından Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu. Binay, koparmada 150 ve silkmede 175 kilo kaldırmıştı.

  1. 10.7.2020
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