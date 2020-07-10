Binay’da doping çıktı
2012 Londra Olimpiyatları'nda 6. olan milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı.
2012 Londra Olimpiyatları'nda 6. olan milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı. Doping testinin pozitif çıkmasının ardından Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu. Binay, koparmada 150 ve silkmede 175 kilo kaldırmıştı.
- 10.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Binay’da doping çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.