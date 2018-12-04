ASAT Sporlu Aleyna altın madalya kazandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor’un genç sporcusu Aleyna Kaymaz, Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında altın madalya kazandı.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor'un genç sporcuları katıldıkları turnuvalarda kazandıkları madalyalarla Antalya'nın gururu oluyor. Ankara'da düzenlenen 37 ilden 323 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ASAT Spor 'un yetiştirdiği Aleyna Kaymaz, Türkiye Şampiyonu oldu. Birinciliği Antalya'ya kazandıran Aleyna Kaymaz, koparmada 63 silkmede ise 70 kilo kaldırarak toplamda 128 kilo ile rakiplerini geride bıraktı. Aleyna'nın başarısı Antalya'nın göğsünü kabarttı.
- 4.12.2018 12:33
- Güncelleme: 4.12.2018 13:32
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
ASAT Sporlu Aleyna altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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