ASAT Sporlu Aleyna altın madalya kazandı
04 Aralık 2018, Salı
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Sporlu Aleyna kazandı

ASAT Sporlu Aleyna altın madalya kazandı

Büyükşehir Belediyesi Spor’un genç sporcusu , Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Altı kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor'un genç sporcuları katıldıkları turnuvalarda kazandıkları madalyalarla 'nın gururu oluyor. 'da düzenlenen 37 ilden 323 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ASAT Spor 'un yetiştirdiği , Türkiye Şampiyonu oldu. Birinciliği Antalya'ya kazandıran Aleyna Kaymaz, koparmada 63 silkmede ise 70 kilo kaldırarak toplamda 128 kilo ile rakiplerini geride bıraktı. Aleyna'nın başarısı Antalya'nın göğsünü kabarttı.

  1. 4.12.2018 12:33
  2. Güncelleme: 4.12.2018 13:32
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