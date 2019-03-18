Dünya şampiyonu omuzlarda karşılandı
18 Mart 2019, Pazartesi
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Dünya şampiyonu omuzlarda karşılandı

Dünya şampiyonu omuzlarda karşılandı

ABD’nin şehrinde gerçekleştirilen 'nda 61 kilogramda silkmede 146 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu olan , memleketinde çoşkuyla karşılandı.

ABD'nin şehrinde gerçekleştirilen 'nda 61 kilogramda silkmede 146 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu olan için 'nun Ünye ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Törene, , AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ile sporcunun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şampiyon halterci, sınıf arkadaşları tarafından omuzlarda taşırken, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sporcuyu alnından öptü.

Dünya Şampiyonu Yusuf Fehmi Genç, "Arkadaşlarımın ve ailemin beni karşılamasından çok memnun oldum. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Çok mutluyum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de, "Sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Hüsamettin Aydemir ise, "Her zaman çabasıyla, mücadelesiyle, beyefendiliğiyle övündüğümüz Yusuf Fehmi Genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttı. Okul olarak, Ünye olarak, Türkiye olarak güzel bir başarıya imza attı" şeklinde konuştu.

  1. 18.03.2019
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