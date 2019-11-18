Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz
Halter alanında birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ölüm yıl dönümünde başarılı sporcunun hayatını konu alan bir video hazırladık.
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