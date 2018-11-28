Hasan Kesek, kaldığı sevgi evinde halter antrenörü Yasin Aydın sayesinde halterle tanıştı.

Kısa sürede tutku haline getirdiği halterde kendini geliştiren Hasan, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Okul Sporları Türkiye Halter Şampiyonası ile Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Halter Şampiyonası'nda derece elde etti.

Kosova'da geçen yıl düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası erkekler 56 kiloda koparmada 70, silkmede 98, toplamda da 168 kiloyla 4. sırada yer alan Hasan Kesek, uluslararası arenada başarılı olmak için çalışıyor.

"HALTER HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Milli sporcu Hasan Kesek, yaptığı açıklamada, 10 yaşından beri sevgi evlerinde kaldığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce farklı bir ilden Düzce'deki sevgi evine geldiğini anlatan Hasan, "Buraya geldiğim ikinci gün, halter salonuna baktım. Yasin hoca beni gördü. Konuştuk, anlaştık, beni salona çağırdı. Ondan sonra başladım haltere, iyi derecede ilerledim. Türkiye şampiyonu ve Avrupa 4'üncüsü oldum." diye konuştu.

Halterin hayatını değiştirdiğini, sporla başarıya ulaştığını dile getiren Hasan Kesek, "Spor bana dürüst, başarılı, ahlaklı olmayı öğretti. Halteri bırakmayacağım, başarılarımı katlamak istiyorum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Hasan, kötü alışkanlıklardan uzak durmak için spora yöneldiğini vurgulayarak, halter sayesinde bunu başardığını kaydetti.

Sporla hayata tutunduğunu dile getiren Hasan Kesek, "Benim gibi yurtta olan çok kişi var, her ilde var. Ben spora tutundum, onlar da tutunsun. Bu yolda devam ederlerse başarı gelir, başarı onları bulur." şeklinde konuştu.

ANTRENÖR AYDIN: "GÜZEL BİR SERÜVEN YAŞIYORUZ"

Antrenör Yasin Aydın da 28 yıldır halterle ilgilendiğini belirterek, Hasan Kesek gibi bir sporcuyla çalıştığı için gurur duyduğunu söyledi.

Hasan'ın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Hasan yetiştirme yurdunda kalan bir çocuk. Bir dönem yetiştirme yurdunda çalışma yaparken Hasan da Edirne'den Düzce'ye nakil geldi. 2 gün sonra onu gördük. Yurtta gidecek başka bir yer ya da kişi yoktu. Halter sesini duyup salona geldi. 'Yurda yeni geldim' dedi. 'Halter yapmak ister misin?' diye sorduk. 'Olur.' dedi. O gün başladık, 4-5 yıldır Hasan'la devam ediyoruz. Güzel bir serüven yaşıyoruz."

Aydın, milli sporcunun kendini spor yaparak daha iyi ifade etmeye başladığını anlatarak, "Öz güveni geldi. Çalışmalarımıza devam ettik. Türkiye şampiyonalarına girmeye başladık. Tabii ondan sonra Hasan bırakmadı, devam etti. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Geçen sene Gençler Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı kıl payı kaçırdık. Güzel dereceler elde ediyoruz, daha da yükselişe geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.