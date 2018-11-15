Görme engelli Milli sporcu Nur Sultan Uzuğ dünya rekoru kırdı
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Görme engelli Milli sporcu dünya rekoru kırdı

    Görme engelli Milli sporcu Nur Sultan Uzuğ dünya rekoru kırdı

    'da düzenlenen Görme Engelliler 'nda , toplamda 111 kilo ile dünya rekoru kırdı.

    'ın El-Uksur şehrinde devam eden Görme Engelliler Kadın ve Erkek 'nda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil ediyor.


    Şampiyonada ilk olarak podyuma çıkan Kadın 'nda 48 kiloda mücadele eden , yatarak kaldırma () ve dize kadar kaldırmada (Deadlift) kazandı. Nur, toplamda (Powelifting) 111 kilo ile Dünya rekoru kıran ilk Türk kadın sporcu oldu.


    Şampiyonada madalya kazananan diğer sporcular şöyle:
    60 kiloda Döndü Yeşilyurt (Benc Pres) yatarak kaldırmada Gümüş, toplamda (Powelifting) Altın
    67,5 kiloda Gülistan Özdemir (Benc Pres) yatarak kaldırmada Bronz, toplamda (Powelifting)
    75 kiloda ise Bircan Şimşek (Benc Pres) yatarak kaldırmada Gümüş, toplamda (Powelifting) gümüş madalya.
    Bu sonuçlarla Kadın halter Milli takımı Dünya (Powelifting) şampiyonasını 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile tamamladı.
    Öte yandan Dünya şampiyonasında mücadele eden Erkek Görme Engelli Halter Milli Takımı ise podyuma yarın çıkacak.

    1. 15.11.2018 12:27
    2. Güncelleme: 15.11.2018 13:46
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