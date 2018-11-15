Beşiktaşın planlarını Vida bozdu!

Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntının nedeninin sezon başında yapılması planlanan transferlerin zamanında gerçekleşmemesi olduğu dile getiriliyor.
15 Kasım 2018 Perşembe, 12:04:25
Güncelleme: 12:05:46
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Sezon başında yaşanan ilginç bir gelişmenin Siyah-Beyazlı yönetiminin tüm transfer planlarını altüst ettiği ortaya çıktı.
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Fikret Orman önderliğindeki Beşiktaşlı idareciler, sezon başında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması altında harika bir performans sergileyen Vida'yı satarak transfer bütçesini oluşturma kararı almıştı.
ELİNİ KOLUNU BAĞLADI Birçok takımın radarında olan Vida için en ciddi teklif Arsenal'den geldi. Ada temsilcisi, Hırvat stoper için Siyah-Beyazlı ekibe 12 milyon euroluk bir teklif yaptı.
O dönemde kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş, Arsenal'in bu teklifine '12 milyon ile birlikte Ospina'yı isteriz' yanıtını verdi.
İngilizler bu yanıt sonrası masadan kalktı. Diğer taliplerin teklifleri Arsenal'in teklifinin yanına bile yaklaşmayınca yapılacak transferler konusunda gecikmeler yaşandı. Yaşanan bu aksilikler Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon başında elinin kolunun bağlanmasına neden oldu.