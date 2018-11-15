Beşiktaşın planlarını Vida bozdu! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ın planlarını Vida bozdu!

    Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntının nedeninin sezon başında yapılması planlanan transferlerin zamanında gerçekleşmemesi olduğu dile getiriliyor.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 12:04:25 Güncelleme: 12:05:46
    Beşiktaşın planlarını Vida bozdu!

    Sezon başında yaşanan ilginç bir gelişmenin Siyah-Beyazlı yönetiminin tüm transfer planlarını altüst ettiği ortaya çıktı.

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    Beşiktaşın planlarını Vida bozdu!

    Fikret Orman önderliğindeki Beşiktaşlı idareciler, sezon başında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması altında harika bir performans sergileyen Vida'yı satarak transfer bütçesini oluşturma kararı almıştı.

    Beşiktaşın planlarını Vida bozdu!

    ELİNİ KOLUNU BAĞLADI
    Birçok takımın radarında olan Vida için en ciddi teklif Arsenal'den geldi. Ada temsilcisi, Hırvat stoper için Siyah-Beyazlı ekibe 12 milyon euroluk bir teklif yaptı.

    Beşiktaşın planlarını Vida bozdu!

    O dönemde kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş, Arsenal'in bu teklifine '12 milyon ile birlikte Ospina'yı isteriz' yanıtını verdi.

    Beşiktaşın planlarını Vida bozdu!

    İngilizler bu yanıt sonrası masadan kalktı. Diğer taliplerin teklifleri Arsenal'in teklifinin yanına bile yaklaşmayınca yapılacak transferler konusunda gecikmeler yaşandı. Yaşanan bu aksilikler Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon başında elinin kolunun bağlanmasına neden oldu.

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