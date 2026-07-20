Ekranların rekor kıran lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026, ana kadro heyecanıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada, ilk iki önlüğün sahiplerini bulmasının ardından 19 Temmuz 2026 Pazar akşamı zorlu bir eleme turu daha geride kaldı. İlk gün Batuhan Nazikoğlu'nun, ikinci gün ise Nilay'ın adını yazdırdığı MasterChef 2026 ana kadrosunda, gözler 3. beyaz önlüğü kimin alacağına çevrilmişti. Mutfakta zamanla yarışan adayların sunduğu yaratıcı tabakların ardından şeflerden en yüksek puanı alarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak oldu. Arama motorlarında "MasterChef 3. önlüğü kim kazandı?", "Hasan Alp Karabacak kimdir, kaç yaşında?" ve "MasterChef ana kadroya kimler girdi?" soruları trend listelerine girdi. İşte 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler ve güncel ana kadro listesi...

19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE 3. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

19 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin istediği teknik ve lezzet dolu tabağı çıkarmak için tezgah başına geçti. İki aşamalı gerçekleşen eleme gecesinde şeflerin belirlediği konsept yemeği en iyi hazırlayan yarışmacılar yaratıcılık turuna kalmayı başardı. İkinci etapta verilen ana ürünle en dengeli, sunumu ve lezzeti tam kıvamında olan tabağı çıkaran Hasan Alp Karabacak, şeflerin ortak kararıyla 3. beyaz önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF HASAN ALP KARABACAK KİMDİR?

MasterChef 2026 ana kadrosuna girmeyi başaran Hasan Alp Karabacak, mutfaktaki teknik becerisi, zaman yönetimi ve sunum odaklı tabağıyla jüri üyelerinin büyük beğenisini topladı. Sergilediği performansla ilk turdan itibaren dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, 3. günün sonunda adını doğrudan ana kadroya yazdırarak şampiyonluk yolundaki iddiasını kanıtladı.

GÜNCEL MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ

Sezonun zorlu maratonunda ana kadroya seçilen yarışmacılar şu şekilde şekillenmeye devam ediyor:

1. Yarışmacı: Batuhan Nazikoğlu

2. Yarışmacı: Nilay

3. Yarışmacı: Hasan Alp Karabacak

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