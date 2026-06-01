Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran | Kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Girişim ortaklığında düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı tamamlandı. Büyük ikramiye tutarının milyonlarca liraya ulaştığı gecede, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen küre çekilişiyle şanslı rakamlar ilan edildi. Kuponlarını dolduran binlerce vatandaş, arama motorlarında "1 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişle birlikte kazandıran şanslı numaralar ve bilet sorgulama detayları...

SAYISAL LOTO AÇIKLANDI

19-36-46-63-75-85 Joker: 80 SüperStar: 39

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

İnternetten ya da bayiden oynanabilir. Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.