Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 20 Mayıs okul var mı, yoklama alınacak mı?

20 Mayıs okul var mı, yoklama alınacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla verilen bir günlük resmi tatilin ardından, milyonlarca öğrenci ve veli eğitim takvimine kilitlendi. "Yarın okullar tatil mi, 20 Mayıs Çarşamba günü okul var mı?" sorusu arama motorlarında hızla üst sıralara tırmandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre resmi tatil süresi tamamlandı. İşte yarın ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders zilinin çalacağı saatler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 08:52
20 Mayıs okul var mı, yoklama alınacak mı?

"Bugünkü tatilin ardından yarın ders işlenecek mi, okullar açılıyor mu?" aramaları akşam saatleri yaklaşırken yoğunluk kazandı. 19 Mayıs Salı günü kamu kurumları ve okullarda uygulanan resmi tatil periyodu bu gece itibarıyla sona eriyor. Yarın sabah e-Okul sisteminde yoklama süreçleri yeniden başlayacak ve tüm kademelerde tam gün eğitim verilecek. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü okul durumunu sizler için derledik.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 MAYIS ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine ve resmi tatiller mevzuatına göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uygulanan 1 günlük resmi tatil bu akşam itibarıyla sona ermektedir.

20 MAYIS ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü (yarın) okullar tatil değildir. Tüm ilk, orta ve lise kademelerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecektir.

19 Mayıs resmi tatilinin ertesi günü olan Çarşamba sabahı ders zili yeniden çalacak, öğretmenler ve öğrenciler sınıflarındaki yerini alacaktır.

ÜNİVERSİTELER YARIN AÇIK MI?

Sadece temel eğitim kurumları değil, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı tüm üniversiteler, fakülteler ve yüksekokullar da yarın (20 Mayıs Çarşamba) açılıyor. Üniversitelerde askıya alınan dersler, vize/final sınavları ve akademik takvim yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

YARIN DERS VAR MI, YOKLAMA ALINACAK MI?

20 Mayıs Çarşamba günü resmi veya idari bir tatil ilan edilmediği için okullarda tam gün eğitim verilecektir. Okullarda dersler normal saatinde işlenecek ve e-Okul sistemi üzerinden resmi yoklama alınacaktır. Öğrencilerin her zamanki devam zorunluluğu kuralları geçerli olacaktır.

YARIN DİĞER KAMU KURUMLARI VE BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Salı günü bayram sebebiyle kapalı olan tüm kurumlar yarın normal çalışma mesailerine geri dönecektir:

  • Bankalar, Borsa İstanbul ve PTT şubeleri sabah saatleri itibarıyla işlemlere başlayacaktır.
  • Kargo firmaları dağıtım ve şubeden teslim süreçlerini yeniden aktif edecektir.
  • Hastaneler, poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık ocakları) rutin randevulu hasta kabulüne başlayacaktır.
  • Belediyeler, vergi daireleri, adliyeler ve nüfus müdürlükleri gibi tüm devlet dairelerinde mesai normal düzenine dönecektir.

